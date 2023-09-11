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Пограничники атаковали вражеские позиции под Купянском: двух россиян взяли в плен (видео)

Купянский район, Понедельник 11 сентября 2023 16:32
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Пограничники атаковали вражеские позиции под Купянском: двух россиян взяли в плен (видео) Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Штурмовая группа "Стальной кордон" атаковала позиции россиян под Купянском и взяла в плен двух оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

"Двое пленных и двое "200-х" россиян - результат штурма пограничников", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время проведения разведки на Купянском направлении бойцы штурмовой бригады "Стальной кордон" обнаружили наблюдательный пункт врага.

"Во время штурма пограничники уничтожили двух оккупантов, еще двух взяли в плен", - добавили в ГПСУ.

Украинские бойцы регулярно берут в плен оккупантов

Недавно снайперская пара 3 отдельного полка специального назначения во время работы на Луганском направлении захватила в плен 19 россиян.

Также воины Национальной гвардии Украины взяли в плен трех оккупантов на Бахмутском направлении. Один из россиян самостоятельно пришел после получения ранения.

Силы обороны Украины уничтожили группу россиян в Лиманском направлении в Донецкой области. Двух оккупантов удалось взять в плен.

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