Прикордонник знищив унікальну ціль росіян у Донецькій області: деталі операції

"На Донеччині пілот FPV-дрона на псевдо "Вояж" підрозділу "Фенікс" уразив рідкісну радянську ППРУ-1 "Овод", рухомий пункт розвідки та управління ППО. Завдяки йому ворог може завдавати ударів по нашій авіації", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що прикордонник долав маршрут глибоко у тилу противника. Він помітив метушню окупантів, взяв курс на ціль і знищив її точним ударом.