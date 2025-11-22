Пограничник уничтожил уникальную цель россиян в Донецкой области: детали операции

"В Донецкой области пилот FPV-дрона на псевдо "Вояж" подразделения "Феникс" поразил редкую советскую ППРУ-1 "Овод", подвижный пункт разведки и управления ПВО. Благодаря ему враг может наносить удары по нашей авиации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пограничник преодолевал маршрут глубоко в тылу противника. Он заметил суету оккупантов, взял курс на цель и уничтожил ее точным ударом.