Прикордонник знищив унікальну ціль росіян у Донецькій області: деталі операції
У Донецькій області український прикордонник знищив унікальну ціль росіян ППРУ-1 "Овод" - рухомий пункт розвідки та управління ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.
"На Донеччині пілот FPV-дрона на псевдо "Вояж" підрозділу "Фенікс" уразив рідкісну радянську ППРУ-1 "Овод", рухомий пункт розвідки та управління ППО. Завдяки йому ворог може завдавати ударів по нашій авіації", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що прикордонник долав маршрут глибоко у тилу противника. Він помітив метушню окупантів, взяв курс на ціль і знищив її точним ударом.
Втрати Росії у війні
За даними Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабної війни Росія втратила орієнтовно 1 163 440 військових.
Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1170 осіб.
Також українські воїни знешкодили чотири танки, сім бойових броньованих машин, дев’ять артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, один засіб протиповітряної оборони, 222 безпілотники оперативно-тактичного рівня та 74 одиниці автомобільної техніки окупантів.