Главная » Новости » Война в Украине

Пограничник уничтожил уникальную цель россиян в Донецкой области: детали операции

Донецкая область, Суббота 22 ноября 2025 12:00
Пограничник уничтожил уникальную цель россиян в Донецкой области: детали операции Иллюстративное фото: пограничник уничтожил российскую ППРУ-1 "Овод" (wikipedia.org)
Автор: Татьяна Степанова

В Донецкой области украинский пограничник уничтожил уникальную цель россиян ППРУ-1 "Овод" - подвижный пункт разведки и управления ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

"В Донецкой области пилот FPV-дрона на псевдо "Вояж" подразделения "Феникс" поразил редкую советскую ППРУ-1 "Овод", подвижный пункт разведки и управления ПВО. Благодаря ему враг может наносить удары по нашей авиации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пограничник преодолевал маршрут глубоко в тылу противника. Он заметил суету оккупантов, взял курс на цель и уничтожил ее точным ударом.

Потери России в войне

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабной войны Россия потеряла ориентировочно 1 163 440 военных.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1170 человек.

Также украинские воины обезвредили четыре танка, семь боевых бронированных машин, девять артиллерийских систем, реактивную систему залпового огня, одно средство противовоздушной обороны, 222 беспилотника оперативно-тактического уровня и 74 единицы автомобильной техники оккупантов.

Государственная пограничная служба Донецкая область Война в Украине
