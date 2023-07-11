Прикордонник знищив російський FPV-дрон на Південному напрямку

Як розповіли у відомстві, прикордонник, перебуваючи на позиції почув характерний звук безпілотника. Згодом той з'явився на горизонті. Прикордонник відкрив вогонь зі стрілецької зброї та збив дрон.

Було виявлено, що до російського дрона був приєднаний боєприпас від РПГ, який не здетонував, хоча й був пошкодженим.

Під час приземлення смертоносний БпЛа заплутався в маскувальну сітку, що і пом’якшило його посадку та врятувало життя захисників.

Фото: російський дрон (dpsu.gov.ua)

Нічна атака по Україні

В ніч на 11 липня росіяни вкотре атакували територію України за допомогою БПЛА та ракет, через що в деяких регіонах було оголошено повітряну тривогу. Крім цього, повідомлялось про вибухи в Черкаській та Одеській областях, їхня ймовірна причина - робота ППО.

Пізніше стало відомо, що цієї ночі російські окупанти атакували Україну іранськими дронами Shahed-136/131. Сили ППО "приземлили" 26 із 28 повітряних цілей.

Про роботу Сил протиповітряної оборони повідомляли й у Київській області. Там ППО "працювала" по ворожим дронам. Усі цілі були знищені.

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