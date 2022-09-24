Прикордонник збив безпілотник антидроновою рушницею (фото, відео)
Фото: прикордонник збив безпілотник антидроновою рушницею (t.me/DPSUkr)
З початку вересня прикордонники збили 2 російських коптери. Один з них було збито антидроновою рушницею.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ.
"На кордоні з країною-агресором боєць збив безпілотник антидроновою рушницею", - йдеться в повідомленні.
Розвідгрупа знайшла приземлений коптер. Поряд з ним лежав боєприпас, який рашисти мали скинути на українське селище.
Нагадаємо, що вчора російські війська атакували Одесу дронами-камікадзе, які РФ отримала від Ірану. Внаслідок чого дві людини загинули, а ще дві отримали поранення.
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