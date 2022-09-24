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Прикордонник збив безпілотник антидроновою рушницею (фото, відео)

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Україна, Субота 24 вересня 2022 14:42
Прикордонник збив безпілотник антидроновою рушницею (фото, відео) Фото: прикордонник збив безпілотник антидроновою рушницею (t.me/DPSUkr)
Автор: Наталія Гурковська

З початку вересня прикордонники збили 2 російських коптери. Один з них було збито антидроновою рушницею.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ.

"На кордоні з країною-агресором боєць збив безпілотник антидроновою рушницею", - йдеться в повідомленні.

Розвідгрупа знайшла приземлений коптер. Поряд з ним лежав боєприпас, який рашисти мали скинути на українське селище.

Нагадаємо, що вчора російські війська атакували Одесу дронами-камікадзе, які РФ отримала від Ірану. Внаслідок чого дві людини загинули, а ще дві отримали поранення.

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