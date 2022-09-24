ua ru
Сб, 24 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Пограничник сбил беспилотник антидроновым ружьем (фото, видео)

Новина українською →
Украина, Суббота 24 сентября 2022 14:42
Пограничник сбил беспилотник антидроновым ружьем (фото, видео) Фото: пограничник сбил беспилотник антидроновым ружьем (t.me/DPSUkr)
Автор: Наталия Гурковская

С начала сентября пограничники сбили 2 российских коптера. Один из них был сбит антидроновым ружьем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ.

"На границе со страной-агрессором боец сбил беспилотник антидроновым ружьем", - говорится в сообщении.

Разведгруппа нашла приземленный коптер. Рядом с ним лежал боеприпас, который оккупанты должны были сбросить на украинский поселок.

Напомним, что вчера российские войска атаковали Одессу дронами-камикадзе, полученными РФ от Ирана. В результате чего два человека погибли, а еще два получили ранения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
NEWS
Успехи ВСУ, минус 56 тысяч оккупантов и спешная мобилизация в РФ: итоги 7 месяцев войны
Успехи ВСУ, минус 56 тысяч оккупантов и спешная мобилизация в РФ: итоги 7 месяцев войны
DAILY
Как санкции ослабили российскую "оборонку" и где Кремль ищет оружие
Юлия Акимовакорреспондент Как санкции ослабили российскую "оборонку" и где Кремль ищет оружие