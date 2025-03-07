В прикордонні Сумської області продовжуються складні бої, - керівник ЦПД

Ситуація на кордоні Сумської області

Варто нагадати, що наприкінці лютого в мережі стали з'явились повідомлення про те, що російські окупанти начебто здійснили прорив у селі Новеньке Сумської, але пізніше ця інформація була спростована.

Тоді Коваленко розповів, що росіяни намагаються здійснювати спроби штурмових дій по лінії кордону Сумської області.

На початку березня речник Держприкордонслужби Андрій Демченко розповів, що окупанти намагаються розширити зону активних бойових дій на кордоні Сумської області у напрямку н.п. Новеньке, щоб спробував перерізати логістичні шляхи ЗСУ.

Згодом у ЦПД повідомили, що на прикордонній зоні у Сумській області тривають бойові дії зі штурмовими групами російських окупантів.

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