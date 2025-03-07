RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

В приграничье Сумской области продолжаются сложные бои, - руководитель ЦПД

Иллюстративное фото: украинский военный (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

В приграничной части Сумской области наблюдаются сложные бои со штурмовыми группами россиян. Оккупанты пытаются прорваться в город Суджа, что в Курской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegam-канал главы Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко.

По словам Коваленко, российские штурмовые группы пытаются прорываться и двигаться в сторону трассы от Юнаковки до Суджи, что в Курской области.

"Силы обороны ведут бои, наносят значительные потери россиянам", - написал Коваленко.

Стоит заметить, что сегодня ряд СМИ со ссылкой на DeepState, написали, что россияне якобы отрезали часть украинского плацдарма в Курской области. По информации DeepState, российские войска продвинулись возле Куриловки в Курской области.

 

Ситуация на границе Сумской области

Стоит напомнить, что в конце февраля в сети стали появились сообщения о том, что российские оккупанты якобы совершили прорыв в селе Новенькое Сумской, но позже эта информация была опровергнута.

Тогда Коваленко рассказал, что россияне пытаются осуществлять попытки штурмовых действий по линии границы Сумской области.

В начале марта представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко рассказал, что оккупанты пытаются расширить зону активных боевых действий на границе Сумской области в направлении н.п. Новенькое, чтобы попытался перерезать логистические пути ВСУ.

Впоследствии в ЦПД сообщили, что на пограничной зоне в Сумской области продолжаются боевые действия со штурмовыми группами российских оккупантов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская областьКурская областьСуджаВойна в Украине