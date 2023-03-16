ua ru
Чт, 16 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У США показали відео атаки та удару по дрону MQ-9 Reaper російськими Су-27

Новость на русском →
Вашингтон, Четвер 16 березня 2023 12:31
У США показали відео атаки та удару по дрону MQ-9 Reaper російськими Су-27 Фото: Пентагон показав відео атаки на дрон MQ-9 Reaper над Чорним морем (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Європейське командування США опублікувало секретне відео атаки на дрон MQ-9 Reaper над Чорним морем російськими винищувачами Су-27.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Європейське командування США в YouTube.

Відео було знято з камери на нижній частині дрона. На ньому показано, як російські винищувачі скидають паливо, а потім атакують американський безпілотник.

Після атак російських Су-27 зв'язок з дроном ненадовго було втрачено. Європейське командування США підтверджує, що на хвилину безпілотник втратив зв'язок, а публіковане відео було відредаговано.

Коли трансляція відновилася, то стало помітно, що одна з лопатей пропелера MQ-9 Reaper пошкоджена після зіткнення з Су-27.

Нагадаємо, російський винищувач Су-27 збив американський дрон MQ-9 Reaper, який вів розвідку в міжнародному повітряному просторі над Чорним морем.

Росія ж своєю чергою заявила, що не причетна до падіння безпілотника.

Детальніше про інцидент з дроном MQ-9 Reaper - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Пентагон Російська Федерація Сполучені Штати Америки дрони
NEWS
На штурмах Вугледару росіяни втрачають майже 90% особового складу: карти боїв від ISW
На штурмах Вугледару росіяни втрачають майже 90% особового складу: карти боїв від ISW
DAILY
Як Миколаїв відбив атаки росіян і не дав Путіну захопити південь України
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Як Миколаїв відбив атаки росіян і не дав Путіну захопити південь України