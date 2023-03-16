У США показали відео атаки та удару по дрону MQ-9 Reaper російськими Су-27
Європейське командування США опублікувало секретне відео атаки на дрон MQ-9 Reaper над Чорним морем російськими винищувачами Су-27.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Європейське командування США в YouTube.
Відео було знято з камери на нижній частині дрона. На ньому показано, як російські винищувачі скидають паливо, а потім атакують американський безпілотник.
Після атак російських Су-27 зв'язок з дроном ненадовго було втрачено. Європейське командування США підтверджує, що на хвилину безпілотник втратив зв'язок, а публіковане відео було відредаговано.
Коли трансляція відновилася, то стало помітно, що одна з лопатей пропелера MQ-9 Reaper пошкоджена після зіткнення з Су-27.
Нагадаємо, російський винищувач Су-27 збив американський дрон MQ-9 Reaper, який вів розвідку в міжнародному повітряному просторі над Чорним морем.
Росія ж своєю чергою заявила, що не причетна до падіння безпілотника.
Детальніше про інцидент з дроном MQ-9 Reaper - у матеріалі РБК-Україна.
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