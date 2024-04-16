За прикладом Орбана. Дуда може зустрітися з Трампом під час візиту до Нью-Йорка

Президент Польщі Анджей Дуда може зустрітися з колишнім лідером США Дональдом Трампом під час візиту до Нью-Йорка цього тижня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Як зазначають ЗМІ, Дуда був одним із бажаних міжнародних партнерів Трампа під час його президентства. Головний помічник президента Польщі заявив, що вони досі залишаються на зв’язку.
"Якщо буде така можливість, тому що це також залежить від розкладу, я також зустрінусь для спілкування з Дональдом Трампом", - сказав Дуда журналістам перед посадкою в літак.
Також повідомляється, що під час візиту до Нью-Йорка може відбутися неформальна зустріч, під час якої запланована зустріч Дуди з генсеком ООН Антоніу Гутеррішем.
Нагадаємо, нещодавно Орбан повідомив, що зустрічався з Трампом у Флориді. Після зустрічі угорський прем'єр опублікував компліментарний допис у соцмережі X, де заявив, що світу "потрібні лідери, які можуть принести мир".
"Поверніться і принесіть нам мир, пане президенте", - написав Орбан.
Цю зустріч розкритикував президент США Джо Байден. Його критика стосувалася перш за все Трампа, оскільки той зустрівся з європейським лідером, який прагне до диктатури.
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