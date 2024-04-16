По примеру Орбана. Дуда может встретиться с Трампом во время визита в Нью-Йорк

Президент Польши Анджей Дуда может встретиться с бывшим лидером США Дональдом Трампом во время визита в Нью-Йорк на этой неделе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Как отмечают СМИ, Дуда был одним из желаемых международных партнеров Трампа во время его президентства. Главный помощник президента Польши заявил, что они до сих пор остаются на связи.
"Если будет такая возможность, потому что это также зависит от расписания, я также встречусь для общения с Дональдом Трампом", - сказал Дуда перед посадкой в самолет.
Также сообщается, что во время визита в Нью-Йорк может состояться неформальная встреча, во время которой запланирована встреча Дуды с генсеком ООН Антониу Гутерришем.
Напомним, недавно Орбан сообщил, что встречался с Трампом во Флориде. После встречи венгерский премьер опубликовал комплиментарное сообщение в соцсети X, где заявил, что миру "нужны лидеры, которые могут принести мир".
"Вернитесь и принесите нам мир, господин президент", - написал Орбан.
Эту встречу подверг критике президент США Джо Байден. Его критика касалась прежде всего Трампа, поскольку тот встретился с европейским лидером, стремящимся к диктатуре.
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