RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

По примеру Орбана. Дуда может встретиться с Трампом во время визита в Нью-Йорк

Фото: президент Польши Анджей Дуда (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Польши Анджей Дуда может встретиться с бывшим лидером США Дональдом Трампом во время визита в Нью-Йорк на этой неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Как отмечают СМИ, Дуда был одним из желаемых международных партнеров Трампа во время его президентства. Главный помощник президента Польши заявил, что они до сих пор остаются на связи.

"Если будет такая возможность, потому что это также зависит от расписания, я также встречусь для общения с Дональдом Трампом", - сказал Дуда перед посадкой в самолет.

Также сообщается, что во время визита в Нью-Йорк может состояться неформальная встреча, во время которой запланирована встреча Дуды с генсеком ООН Антониу Гутерришем.

Встреча Орбана с Трампом

Напомним, недавно Орбан сообщил, что встречался с Трампом во Флориде. После встречи венгерский премьер опубликовал комплиментарное сообщение в соцсети X, где заявил, что миру "нужны лидеры, которые могут принести мир".

"Вернитесь и принесите нам мир, господин президент", - написал Орбан.

Эту встречу подверг критике президент США Джо Байден. Его критика касалась прежде всего Трампа, поскольку тот встретился с европейским лидером, стремящимся к диктатуре.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Анджей ДудаДональд Трамп