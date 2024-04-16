По примеру Орбана. Дуда может встретиться с Трампом во время визита в Нью-Йорк

Как отмечают СМИ, Дуда был одним из желаемых международных партнеров Трампа во время его президентства. Главный помощник президента Польши заявил, что они до сих пор остаются на связи.

"Если будет такая возможность, потому что это также зависит от расписания, я также встречусь для общения с Дональдом Трампом", - сказал Дуда перед посадкой в самолет.

Также сообщается, что во время визита в Нью-Йорк может состояться неформальная встреча, во время которой запланирована встреча Дуды с генсеком ООН Антониу Гутерришем.