ru ua
Чт, 21 апреля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Приказывали атаковать Харьковскую и Сумскую области: опубликованы данные двух командиров РФ

Новина українською →
Киев, Четверг 21 апреля 2022 16:36
Приказывали атаковать Харьковскую и Сумскую области: опубликованы данные двух командиров РФ Фото: названы командиры РФ, которые приказывали обстреливать Харьковскую и Сумскую область (militarist.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Разведка обнародовала данные двух российских военных преступников, которые принадлежат к высшему командному составу. Они отдавали приказы обстреливать города и села Сумской и Харьковской областей, что привело к значительным жертвам среди мирного населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГУР МО.

Биография, паспорта и другую информацию об оккупантах можно просмотреть по ссылкам: Шуваев и Блажко.

Шуваев Георгий Иванович

Начальник ракетных войск и артиллерии 1 танковой армии (в/ч 73621, Баковка, Одинцовский район, Московская область) Западного военного округа ВС РФ, полковник.

Принимает непосредственное участие в открытом военном вторжении в Украину. Причастен к планированию применения артиллерийскими подразделениями 1-й танковой армии тяжелого наступательного вооружения неизбирательного действия при обстрелах населенных пунктов. Личный состав осуществлял обстрелы городов и сел Сумской и Харьковской областей, что привело к значительным жертвам среди мирного населения.

Блажко Александр Сергеевич

Командир 288 артиллерийской бригады (в/ч 30683, с. Мулино Нижегородской области) 1 танковой армии Западного военного округа ВС РФ, полковник.

Принимает непосредственное участие в открытом военном вторжении в Украину. Причастен к планированию применения подразделениями 288 артиллерийской бригады тяжелого наступательного вооружения неизбирательного действия во время обстрелов населенных пунктов. Личный состав осуществлял обстрелы городов и сел Сумской и Харьковской областей, что привело к значительным жертвам среди мирного населения.

Напомним, недавно украинская разведка обнародовала данные российских генералов и Омоновцев, которые причастны к геноциду украинского народа в Киевской области.

Также были обнародованы данные российского командования, причастного к военным преступлениям против народа Украины в Мариуполе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков Сумская область Война России против Украины
NEWS
57-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
57-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
"Путин – это ирод". Как села под Гостомелем и Бородянкой пережили российскую оккупацию
Милан Лелич, Виталий Носач "Путин – это ирод". Как села под Гостомелем и Бородянкой пережили российскую оккупацию