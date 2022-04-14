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Зверства под Киевом и в Мариуполе. Разведка обнародовала данные российского командования

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Киев, Четверг 14 апреля 2022 14:25
Зверства под Киевом и в Мариуполе. Разведка обнародовала данные российского командования Фото: коллаж РБК-Украина
Автор: Мария Кучерявец

Украинская разведка обнародовала данные российского командования, причастного к военным преступлениям против Украины в Мариуполе и Киевской области. Ими являются Валерий Солодчук и Александр Дворников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГУР МО.

С личными данными Солодчука и Дворникова (биография, личные данные-паспорт, военное удостоверение, текущий адрес регистрации, информация и фото членов семьи) можно ознакомиться по гиперссылкам.

"ГУР МО Украины получило данные на российских военных преступников, принадлежащих к высшему командному составу, осознанно выполняют приказы путинского режима по уничтожению Украинского государства!", - говорится в сообщении.

Валерий Солодчук

Солодчук Валерий Николаевич (на фото слева): принимает непосредственное участие в открытом военном вторжении в Украину - командует подразделениями 36-й армии, выделенными в состав группировки войск "Восток". В период с февраля по апрель 2022 года руководил действиями подчиненных сил во время операции по захвату Киева с западного направления. Военнослужащие указанных подразделений причастны к военным преступлениям против мирного населения Киевской области.

Осенью 2014 г.- весной 2015 г. руководил формированием на временно оккупированной территории Донецкой области 1 армейского корпуса 12 командования резерва (в дальнейшем Центр территориальных войск, 8 армия) Южного ВО ВС РФ. Командующий 1 АК.

Дворников Александр

Дворников Александр Владимирович (на фото справа): с 8 апреля 2022 г. назначен командующим группировки российских войск, задействованных во время открытого военного вторжения в Украину 24.02.2022 г., до этого времени осуществлял командование группировкой войск "Юг".

Подчиненные ему подразделения вооруженных сил и войск национальной гвардии России причастны к военным преступлениям против мирного населения Мариуполя.

Напомним, недавно стало известно, что Россия сменила командующего наступлением в Украине - им стал генерал Александр Дворников, ответственный за военные преступления в Сирии.

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