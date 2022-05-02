Приказал захватить Запорожскую АЭС: прокуратура сообщила о подозрении генералу России

Офис генерального прокурора сообщил о подозрении российскому генералу, который приказал захватить Запорожскую АЭС силой. Его обвиняют в нарушении законов и обычаев войны, а также в умышленном убийстве.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Офиса Генеральной прокуратуры.
Согласно данным следствия, еще в начале марта 2022 года, подозреваемый приказал осуществить захват инфраструктуры города Энергодара и Запорожской АЭС.
"Он непосредственно, как командир, принял участие вместе с двумя батальйонно-тактическими группами вооруженных сил и национальной гвардии РФ в захвате города и атомного предприятия", - пишет пресс-служба.
Во время вражеской атаки погибли 4 гражданских, разрушены технологически важные сети и коммуникации.
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