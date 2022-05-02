Наказав захопити Запорізьку АЕС: прокуратура повідомила про підозру генералу Росії

Офіс генерального прокурора повідомив про підозру російському генералу, який наказав захопити Запорізьку АЕС силою. Його звинувачують у порушені законів та звичаїв війни, а також в умисному вбивстві.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Офісу генеральної прокуратури.
Згідно з даними слідства, ще на початку березня 2022 року, підозрюваний наказав здійснити захоплення інфраструктури міста Енергодар та Запорізької АЕС.
"Він безпосередньо, як командир, взяв участь разом із двома батальйонно-тактичними групами збройних сил та національної гвардії РФ у захопленні міста та атомного підприємства", - пише пресслужба.
Під час ворожої атаки загинули 4 цивільних, зруйновано технологічно важливі мережі та комунікації.
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