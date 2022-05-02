Наказав захопити Запорізьку АЕС: прокуратура повідомила про підозру генералу Росії

Згідно з даними слідства, ще на початку березня 2022 року, підозрюваний наказав здійснити захоплення інфраструктури міста Енергодар та Запорізької АЕС.

"Він безпосередньо, як командир, взяв участь разом із двома батальйонно-тактичними групами збройних сил та національної гвардії РФ у захопленні міста та атомного підприємства", - пише пресслужба.

Під час ворожої атаки загинули 4 цивільних, зруйновано технологічно важливі мережі та комунікації.