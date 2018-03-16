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Приказ отравить Скрипаля мог отдать лично Путин, - МИД Британии

НовостиПолитика    16.03.2018 - 14:37
Фото: Борис Джонсон (flickr.com mfarussia)
Фото: Борис Джонсон (flickr.com mfarussia)

Джонсон считает, что такое решение президент РФ принял с "с большой долей вероятности"

Решение использовать нервно-паралитический газ военной категории для устранения экс-шпиона Сергея Скрипаля с подавляющей долей вероятности принял лично президент России Владимир Путин. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Британии Борис Джонсон, передает Reuters.

"У нас ссора с путиснким Кремлем, и его решение - и мы считаем, что в целом это его решение - направить использование нервно-паралитического отравляющего вещества на улицы Великобритании, на улицы Европы, впервы со времен Второй мировой войны", - заявил Джонсон..

Он подчеркнул, что Великобритания не имеет никаких претензий к россиянам и не проявляет русофобии.

"Мы ничего не имеем против самих русских. В результате того, что происходит, русофобии не должно быть", - отметил глава британского МИД.

Россия отрицает любую причастность к отравлению Сергея Скрипаля.

Напомним, Парламентская ассамблея ОБСЕ призвала провести "прозрачное и достоверное расследование" отравления Сергея Скрипаля, российского шпиона, и его дочери Юлии. 

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Теги: Великобритания, шпион, отравление
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