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Наказ отруїти Скрипаля міг віддати особисто Путін, - МЗС Британії

НовиниПолітика    16.03.2018 - 14:37
Фото: Борис Джонсон (flickr.com mfarussia)
Фото: Борис Джонсон (flickr.com mfarussia)

Джонсон вважає, що таке рішення президент РФ прийняв "з великою часткою ймовірності"

Рішення використовувати нервово-паралітичний газ військової категорії для усунення екс-шпигуна Сергія Скрипаля з переважною часткою ймовірності прийняв особисто президент Росії Володимир Путін. Про це заявив глава Міністерства закордонних справ Британії Борис Джонсон, передає Reuters.

"У нас сварка з путиснким Кремлем, і його рішення - і ми вважаємо, що в цілому це його рішення - направити використання нервово-паралітичної отруйної речовини на вулиці Великобританії, на вулиці Європи, впервы з часів Другої світової війни", - заявив Джонсон..

Він підкреслив, що Великобританія не має жодних претензій до росіян і не проявляє русофобії.

"Ми нічого не маємо проти самих росіян. В результаті того, що відбувається, русофобії не повинно бути", - зазначив глава британського МЗС.

Росія заперечує будь-яку причетність до отруєння Сергія Скрипаля.

Нагадаємо, Парламентська асамблея ОБСЄ закликала провести "прозоре і достовірне розслідування" отруєння Сергія Скрипаля, російського шпигуна, і його доньки Юлії.

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Теги: Великобритания, шпион, отравление
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