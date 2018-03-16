Наказ отруїти Скрипаля міг віддати особисто Путін, - МЗС Британії

Рішення використовувати нервово-паралітичний газ військової категорії для усунення екс-шпигуна Сергія Скрипаля з переважною часткою ймовірності прийняв особисто президент Росії Володимир Путін. Про це заявив глава Міністерства закордонних справ Британії Борис Джонсон, передає Reuters.

"У нас сварка з путиснким Кремлем, і його рішення - і ми вважаємо, що в цілому це його рішення - направити використання нервово-паралітичної отруйної речовини на вулиці Великобританії, на вулиці Європи, впервы з часів Другої світової війни", - заявив Джонсон..

Він підкреслив, що Великобританія не має жодних претензій до росіян і не проявляє русофобії.

"Ми нічого не маємо проти самих росіян. В результаті того, що відбувається, русофобії не повинно бути", - зазначив глава британського МЗС.

Росія заперечує будь-яку причетність до отруєння Сергія Скрипаля.

Нагадаємо, Парламентська асамблея ОБСЄ закликала провести "прозоре і достовірне розслідування" отруєння Сергія Скрипаля, російського шпигуна, і його доньки Юлії.