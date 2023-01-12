На Прикарпатті затримали жінку, яка публікувала відео на підтримку армії РФ
На Прикарпатті затримали жінку, яка розповсюджувала російську пропаганду та закликала підтримувати окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Офісу генерального прокурора.
"З квітня 2022 року жителька Прикарпаття, використовуючи власні акаунти у соціальній мережі, поширювала матеріали з підтримкою збройної агресії РФ проти України та виправдовувала окупантів", - йдеться у повідомленні.
Правоохоронці зазначили, що підозрювана розповсюджувала заклики щодо припинення існування України як самостійної держави. Також вона розміщувала пропагандистські відеоматеріали із захоплених міст як зі "звільнених міст". Жінці оголосили дві підозри, а саме:
- Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади;
- Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників.
Жінку затримано та обрано запобіжний захід - тримання під вартою. Їй загрожує до 8 років ув'язнення.
Нагадаємо, що Служба безпеки затримала російського агента, який розвідував позиції української ППО в Черкаській області. Також він "зливав" ворогу дані для завдання ракетних ударів.
Правоохоронці затримали понад 600 шпигунів та російських диверсантів від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
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