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На Прикарпатті затримали жінку, яка публікувала відео на підтримку армії РФ

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Україна, Четвер 12 січня 2023 22:44
На Прикарпатті затримали жінку, яка публікувала відео на підтримку армії РФ Фото: На Прикарпатті затримали жінку, яка публікувала відео на підтримку армії РФ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

На Прикарпатті затримали жінку, яка розповсюджувала російську пропаганду та закликала підтримувати окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Офісу генерального прокурора.

"З квітня 2022 року жителька Прикарпаття, використовуючи власні акаунти у соціальній мережі, поширювала матеріали з підтримкою збройної агресії РФ проти України та виправдовувала окупантів", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці зазначили, що підозрювана розповсюджувала заклики щодо припинення існування України як самостійної держави. Також вона розміщувала пропагандистські відеоматеріали із захоплених міст як зі "звільнених міст". Жінці оголосили дві підозри, а саме:

  • Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади;
  • Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників.

Жінку затримано та обрано запобіжний захід - тримання під вартою. Їй загрожує до 8 років ув'язнення.


Нагадаємо, що Служба безпеки затримала російського агента, який розвідував позиції української ППО в Черкаській області. Також він "зливав" ворогу дані для завдання ракетних ударів.

Правоохоронці затримали понад 600 шпигунів та російських диверсантів від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

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