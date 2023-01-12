Здавав позиції української ППО ворогу. СБУ затримала російського агента

Служба безпеки затримала російського агента, який розвідував позиції української ППО в Черкаській області. Також він "зливав" ворогу дані для завдання ракетних ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Встановлено, що зловмисником виявився працівник медустанови, якого на початку повномасштабного вторгнення завербувала ФСБ.

Фото: СБУ затримала російського агента, який розвідував позиції української ППО (ssu.gov.ua)

Так, за вказівками росіян чоловік об’їжджав територію регіону і збирав інформацію про базування та переміщення підрозділів Сил оборони.

Насамперед, як зазначили в СБУ, ворожий агент намагався виявити бойові позиції системи протиповітряної оборони та місця дислокації ЗСУ.

Також він передавав окупантам і координати українських блокпостів та адмінбудівель правоохоронних органів у Черкасах.

Крім цього зловмисник "зливав" ФСБ знаходження об’єктів критичної інфраструктури, у тому числі енергетичних для підготовки росіянами ракетних ударів.

Відомо, що силовики затримали чоловіка на спробі передачі агресору закритих відомостей про українські об’єкти.

Як встановило слідство, зрадник передавав розвіддані своєму російському куратору через анонімний Телеграм-канал у вигляді "відміток" на електронних картах і фотоматеріалів.

Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання затриманого, де вилучили мобільний телефон і планшет з доказами законспірованого листування з ФСБ.

Також у фігуранта виявлено паспорт зразка колишнього СРСР і прокремлівську символіку.

Наразі слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, раніше в Дніпропетровській області СБУ затримала російського агента, який наводив ворожі ракети на ТЕС та "полював" за місцевими системи ППО.

Також ми писали, що СБУ в Києві викрила "фабрику тролів", яка закликала людей підтримувати армію РФ.

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