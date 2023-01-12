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На Прикарпатье задержали женщину, которая публиковала видео в поддержку армии РФ

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Украина, Четверг 12 января 2023 22:44
На Прикарпатье задержали женщину, которая публиковала видео в поддержку армии РФ Фото: На Прикарпатье задержали женщину, публиковавшую видео в поддержку армии РФ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

На Прикарпатье задержали женщину, которая распространяла российскую пропаганду и призвала поддерживать оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса генерального прокурора.

"С апреля 2022 года прикарпатская жительница, используя собственные аккаунты в социальной сети, распространяла материалы с поддержкой вооруженной агрессии РФ против Украины и оправдывала оккупантов", - говорится в сообщении.

Правоохранители отметили, что подозреваемая распространяла призывы о прекращении существования Украины как самостоятельного государства. Также она размещала пропагандистские видеоматериалы из захваченных городов как из "освобожденных городов". Женщине объявили два подозрения, а именно:

  • Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти;
  • Оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников.

Женщина задержана и избрана мера пресечения - содержание под стражей. Ей грозит до 8 лет заключения.

Напомним, что Служба безопасности задержала российского агента, разведывавшего позиции украинского ПВО в Черкасской области. Также он "сливал" врагу данные для нанесения ракетных ударов.

Стражи порядка задержали более 600 шпионов и российских диверсантов с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

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