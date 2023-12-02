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На Прикарпатті трактор з двома людьми впав у річку (відео)

Прикарпаття, Субота 02 грудня 2023 18:31
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На Прикарпатті трактор з двома людьми впав у річку (відео) Фото ілюстративне: у Івано-Франківській області трактор впав в річку (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

У Івано-Франківській області трактор з людьми впав в річку. Працівники ДСНС врятували потерпілих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Державної служби надзвичайних ситуацій України.

За даними рятувальників, у селі Горішнє Залуччя Коломийського району трактор під час руху по дамбі допустив з’їзд у річку Черемош.

В кабіні трактора, на момент падіння перебувало двоє людей, які через сильну течію самостійно вибратися з трактора не змогли.

"Рятувальники гірського пошуково-рятувального відділення міста Косів за допомогою катамарана дісталися до постраждалих та переправили на берег, де їх оглянули медики", - повідомили в ДСНС.

Негода в Україні

Нагадаємо, вчора через негоду на Прикарпатті обмежували рух авто на дорогах.

Сьогодні ж штормове попередження оголосили на заході України. Синоптики зазначають, що сьогодні у західних областях значний сніг та дощ. Очікується також ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.

Також відомо, що через негоду та знеструмлення низка потягів курсують з затримками.

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ДСНС Прикарпатье
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