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На Прикарпатье трактор с двумя людьми упал в реку (видео)

Прикарпатье, Суббота 02 декабря 2023 18:31
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На Прикарпатье трактор с двумя людьми упал в реку (видео) Фото иллюстративное: в Ивано-Франковской области трактор упал в реку (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Ивано-Франковской области трактор с людьми упал в реку. Сотрудники ГСЧС спасли пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

По данным спасателей, в селе Верхнее Залучье Коломыйского района трактор во время движения по дамбе допустил съезд в реку Черемош.

В кабине трактора, на момент падения находились два человека, которые из-за сильного течения самостоятельно выбраться из трактора не смогли.

"Спасатели горного поисково-спасательного отделения города Косов с помощью катамарана добрались до пострадавших и переправили на берег, где их осмотрели медики", - сообщили в ГСЧС.

Непогода в Украине

Напомним, вчера из-за непогоды в Прикарпатье ограничивали движение авто на дорогах.

Сегодня же штормовое предупреждение было объявлено на западе Украины. Синоптики отмечают, что сегодня в западных областях сильный снег и дождь. Ожидается также гололедица, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.

Также известно, что из-за непогоды и обесточивания ряд поездов курсируют с задержками.

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ГСЧС Прикарпатье
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