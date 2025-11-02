UA

На Прикарпатті суддя на Lexus збила двох пішоходів: один загинув, інший травмований

Фото: на Прикарпатті суддя на Lexus збила двох пішоходів (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Наталія Кава

На Івано-Франківщині судді Підгаєцького районного суду Тернопільської області повідомлено про підозру у смертельній дорожньо-транспортній пригоді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

За даними прокуратури, трагедія сталася 31 жовтня у селі Фрага Івано-Франківського району на автодорозі "Мукачево - Львів". Попередньо, суддя, керуючи автомобілем Lexus UX 250h, рухаючись у напрямку Львова, не зменшила швидкість під час наближення до нерегульованого пішохідного переходу та здійснила наїзд на двох пішоходів.

Внаслідок ДТП один із пішоходів загинув на місці, інший отримав тілесні ушкодження.

 Фото: на Прикарпатті суддя на Lexus збила двох пішоходів (t.me/pgo_gov_ua)

Судді повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого).

Досудове розслідування ведуть слідчі територіального управління ДБР за процесуального керівництва прокуратури.

Наразі до Вищої ради правосуддя скеровано подання про надання згоди на утримання під вартою підозрюваної судді та клопотання про її тимчасове відсторонення від здійснення правосуддя. Розгляд документів заплановано на сьогодні.

Раніше ми писали про те, що у Бучанському районі Київської області сталася смертельна аварія за участі неповнолітніх.

За попередніми даними поліції, 15-річний водій Opel Vectra не впорався з керуванням і вилетів у кювет, де авто зіткнулося з деревом.

