На Прикарпатті стався конфлікт між ТЦК і місцевими мешканцями: розпочато розслідування

На Прикарпатті стався конфлікт між співробітниками ТЦК та місцевими мешканцями. Правоохоронці розпочали перевірку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Івано-Франківської області .

23 липня близько 08:35 у селі Микуличин Яремчанської територіальної громади стався інцидент за участю групи осіб, поліції та співробітників територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), які виконували службові обов’язки.

Правоохоронці зупинили чоловіка для перевірки документів, однак він почав втікати, але був оперативно затриманий.

Під час затримання на місце події підійшли місцеві мешканці, які вступили у конфлікт із правоохоронцями.

Поліцейські провели роз’яснювальну роботу з громадянами, після чого конфлікт було вичерпано.

Наразі триває перевірка обставин інциденту. На місці працювала слідчо-оперативна група, яка встановлювала всіх причетних до протиправних дій.