ua en ru
Ср, 23 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

На Прикарпатье произошел конфликт между ТЦК и местными жителями: начато расследование

Среда 23 июля 2025 13:03
UA EN RU
На Прикарпатье произошел конфликт между ТЦК и местными жителями: начато расследование Фото: Конфликт между ТЦК и местными жителями на Ивано-Франковщине (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

На Прикарпатье произошел конфликт между сотрудниками ТЦК и местными жителями. Правоохранители начали проверку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Ивано-Франковской области.

23 июля около 08:35 в селе Микуличин Яремчанской территориальной общины произошел инцидент с участием группы лиц, полиции и сотрудников территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), которые выполняли служебные обязанности.

Правоохранители остановили мужчину для проверки документов, однако он начал убегать, но был оперативно задержан.

Во время задержания на место происшествия подошли местные жители, которые вступили в конфликт с правоохранителями.

Полицейские провели разъяснительную работу с гражданами, после чего конфликт был исчерпан.

Сейчас продолжается проверка обстоятельств инцидента. На месте работала следственно-оперативная группа, которая устанавливала всех причастных к противоправным действиям.

Инциденты с ТЦК в Украине

Напомним, в Черниговской области работники ТЦК силой задержали мужчину во время оповещения. В военкомате начали служебную проверку по данному факту.

Перед тем на одном из сборных пунктов Киева во время формирования команд для отправки мобилизованных граждан в учебные центры произошли беспорядки. Чтобы стабилизировать ситуацию, на место прибыли правоохранители.

Кроме того, в Одессе ранее представители ТЦК и полиции силой задержали мужчину, из-за чего в сети разгорелся скандал.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ТЦК Война в Украине Мобилизация в Украине
Новости
Переговоры Украины и РФ: стали известны место и время встречи делегаций в Стамбуле
Переговоры Украины и РФ: стали известны место и время встречи делегаций в Стамбуле
Аналитика
Год спокойствия, но не для всех. Что даст бизнесу мораторий на проверки
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Год спокойствия, но не для всех. Что даст бизнесу мораторий на проверки