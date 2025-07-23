На Прикарпатье произошел конфликт между ТЦК и местными жителями: начато расследование
На Прикарпатье произошел конфликт между сотрудниками ТЦК и местными жителями. Правоохранители начали проверку.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Ивано-Франковской области.
23 июля около 08:35 в селе Микуличин Яремчанской территориальной общины произошел инцидент с участием группы лиц, полиции и сотрудников территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), которые выполняли служебные обязанности.
Правоохранители остановили мужчину для проверки документов, однако он начал убегать, но был оперативно задержан.
Во время задержания на место происшествия подошли местные жители, которые вступили в конфликт с правоохранителями.
Полицейские провели разъяснительную работу с гражданами, после чего конфликт был исчерпан.
Сейчас продолжается проверка обстоятельств инцидента. На месте работала следственно-оперативная группа, которая устанавливала всех причастных к противоправным действиям.
Инциденты с ТЦК в Украине
Напомним, в Черниговской области работники ТЦК силой задержали мужчину во время оповещения. В военкомате начали служебную проверку по данному факту.
Перед тем на одном из сборных пунктов Киева во время формирования команд для отправки мобилизованных граждан в учебные центры произошли беспорядки. Чтобы стабилизировать ситуацию, на место прибыли правоохранители.
Кроме того, в Одессе ранее представители ТЦК и полиции силой задержали мужчину, из-за чего в сети разгорелся скандал.
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