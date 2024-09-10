Що сталось

"Кожен з фігурантів налагодив свою корупційну схему допомоги особам, охочих отримати електронний код для ідентифікації в системі "Оберіг", відтермінувати чи уникнути військової служби", - пише поліція.

Заступник голови обласного ТЦК за 1000 доларів "винагороди" пропонував безперешкодно отримати код для ідентифікації в системі "Оберіг" чи військово-облікові документи.

Фото: на Прикарпатті правоохоронці викрили заступника голови ОТЦК на "схемі" (npu.gov.ua)

Начальник РТЦК, за вирішення аналогічного питання, отримував таку ж суму. Заступник командира роти охорони цього ж центру комплектування, своєю чергою, отримував від 18 тисяч гривень,а також 2 тисячі гривень а непритягнення до адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку й 400 доларів за надання електронного коду для ідентифікації в системі.

Що загрожує

Усім посадовцям повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 - прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.

Заступникові начальника обласного ТЦК та начальникові РТЦК обрані запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із правом внесення 242 000 гривень застави кожному. Клопотання щодо третього наразі розглядається.

Підозрюваним загрожує до 10 років тюрми.