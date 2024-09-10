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На Прикарпатье правоохранители разоблачили заместителя главы ОТЦК на "схеме"

Фото: на Прикарпатье правоохранители разоблачили заместителя главы ОТЦК на "схеме" (npu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

На взятке разоблачили заместителя руководителя Ивано-Франковского областного территориального центра комплектования (ОТЦК). В частности на "схемах" поймали и двух служащих районного ТЦК (РТЦК).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины.

Что произошло

"Каждый из фигурантов наладил свою коррупционную схему помощи лицам, желающим получить электронный код для идентификации в системе "Оберіг", отсрочить или избежать военной службы", - пишет полиция. 

Заместитель председателя областного ТЦК за 1000 долларов "вознаграждения" предлагал беспрепятственно получить код для идентификации в системе "Оберіг" или военно-учетные документы. 

 

Фото: на Прикарпатье правоохранители разоблачили заместителя главы ОТЦК на "схеме"  (npu.gov.ua)

Начальник РТЦК, за решение аналогичного вопроса, получал такую же сумму. Заместитель командира роты охраны этого же центра комплектования, в свою очередь, получал от 18 тысяч гривен, а также 2 тысячи гривен за непривлечение к административной ответственности за нарушение правил воинского учета и 400 долларов за предоставление электронного кода для идентификации в системе. 

Что угрожает

Всем чиновникам сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 - принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом. 

Заместителю начальника областного ТЦК и начальнику РТЦК избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения 242 000 гривен залога каждому. Ходатайство в отношении третьего сейчас рассматривается. 

Подозреваемым грозит до 10 лет тюрьмы.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Тернопольской области пяти работникам ТЦК объявили подозрение из-за того, что они брали взятки у мужчин, которые хотели избежать мобилизации.

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Ивано-Франковская областьТЦК