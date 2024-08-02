Схему вигадав керівник. В Тернопільській області в ТЦК "вибивали" хабарі з військовозобов'язаних

В Тернопільській області п'ятьом працівникам ТЦК оголосили підозру. Злочинна група брала хабарі у чоловіків, які хотіли уникнути мобілізації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію України .

У місяць "заробітки" зловмисників становили від 100 000 до 150 000 доларів.

Аби змусити військовозобовʼязаних платити, підозрювані вдавались навіть до погроз, побиття та викрадення людей.

Члени ОЗГ вимагали та отримували неправомірну вигоду за розв'язання питань з метою уникнення мобілізації військовозобов’язаними:

Правоохоронці встановили, що організував корупційну схему керівник місцевого ТЦК. До справи залучив ще чотирьох осіб:

Слідчі поліції Тернопільської області оголосили працівникам одного із районних ТЦК та СП підозри у вчиненні злочинів у складі організованої злочинної групи.

Нагадаємо, що нещодавно в Тернопільській області ліквідували схему в ТЦК.

Злочинний план для охочих уникнути мобілізації налагодили посадовці одного з районних територіальних центрів комплектування області. У місяць "заробітки" зловмисників становили від 100 до 150 тисяч доларів.

Нагадаємо, що тоді правоохоронці вручили підозру керівнику Борщівського ТЦК та СП, а згодом і керівнику Заліщицького ТЦК та СП. Проте за інформацією ЗМІ, це не єдині причетні до схеми - є безліч спільників.

Раніше ми також писали, що біля кордону в Одеській області затримали рекордну групу ухилянтів, які намагались незаконно втекти за кордон.

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