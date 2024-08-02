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Схему вигадав керівник. В Тернопільській області в ТЦК "вибивали" хабарі з військовозобов'язаних

Україна, П'ятниця 02 серпня 2024 17:29
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Схему вигадав керівник. В Тернопільській області в ТЦК "вибивали" хабарі з військовозобов'язаних Фото: в Тернопільській області чотирьом працівникам ТЦК оголосили підозру (t.me/UA_National_Police)
Автор: Каріна Левицька

В Тернопільській області п'ятьом працівникам ТЦК оголосили підозру. Злочинна група брала хабарі у чоловіків, які хотіли уникнути мобілізації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію України.

Слідчі поліції Тернопільської області оголосили працівникам одного із районних ТЦК та СП підозри у вчиненні злочинів у складі організованої злочинної групи.

Правоохоронці встановили, що організував корупційну схему керівник місцевого ТЦК. До справи залучив ще чотирьох осіб:

  • троє із них - працівники центру комплектування,
  • один - колишній військовослужбовець.

Члени ОЗГ вимагали та отримували неправомірну вигоду за розв'язання питань з метою уникнення мобілізації військовозобов’язаними:

  • непроходження ВЛК,
  • оновлення військових даних,
  • отримання відстрочки від проходження військової служби.

Аби змусити військовозобовʼязаних платити, підозрювані вдавались навіть до погроз, побиття та викрадення людей.

У місяць "заробітки" зловмисників становили від 100 000 до 150 000 доларів.

Нагадаємо, що нещодавно в Тернопільській області ліквідували схему в ТЦК.

Злочинний план для охочих уникнути мобілізації налагодили посадовці одного з районних територіальних центрів комплектування області. У місяць "заробітки" зловмисників становили від 100 до 150 тисяч доларів.

Нагадаємо, що тоді правоохоронці вручили підозру керівнику Борщівського ТЦК та СП, а згодом і керівнику Заліщицького ТЦК та СП. Проте за інформацією ЗМІ, це не єдині причетні до схеми - є безліч спільників.

Раніше ми також писали, що біля кордону в Одеській області затримали рекордну групу ухилянтів, які намагались незаконно втекти за кордон.

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