Схему вигадав керівник. В Тернопільській області в ТЦК "вибивали" хабарі з військовозобов'язаних
В Тернопільській області п'ятьом працівникам ТЦК оголосили підозру. Злочинна група брала хабарі у чоловіків, які хотіли уникнути мобілізації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію України.
Слідчі поліції Тернопільської області оголосили працівникам одного із районних ТЦК та СП підозри у вчиненні злочинів у складі організованої злочинної групи.
Правоохоронці встановили, що організував корупційну схему керівник місцевого ТЦК. До справи залучив ще чотирьох осіб:
- троє із них - працівники центру комплектування,
- один - колишній військовослужбовець.
Члени ОЗГ вимагали та отримували неправомірну вигоду за розв'язання питань з метою уникнення мобілізації військовозобов’язаними:
- непроходження ВЛК,
- оновлення військових даних,
- отримання відстрочки від проходження військової служби.
Аби змусити військовозобовʼязаних платити, підозрювані вдавались навіть до погроз, побиття та викрадення людей.
У місяць "заробітки" зловмисників становили від 100 000 до 150 000 доларів.
Нагадаємо, що нещодавно в Тернопільській області ліквідували схему в ТЦК.
Злочинний план для охочих уникнути мобілізації налагодили посадовці одного з районних територіальних центрів комплектування області. У місяць "заробітки" зловмисників становили від 100 до 150 тисяч доларів.
Нагадаємо, що тоді правоохоронці вручили підозру керівнику Борщівського ТЦК та СП, а згодом і керівнику Заліщицького ТЦК та СП. Проте за інформацією ЗМІ, це не єдині причетні до схеми - є безліч спільників.
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