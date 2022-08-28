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На Прикарпатье вышла из строя система оповещения: как узнать о тревоге

Фото: на Прикарпатье вышла из строя система оповещения (galka.if)
Автор: Константин Широкун

В Ивано-Франковской области вышла из строя аппаратура централизованного оповещения населения о воздушных тревогах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива.

"В настоящее время отсутствует возможность централизованного включения сирен и громкоговорителей. Поэтому они будут включаться вручную, а на это нужно больше времени. Поэтому не везде можно услышать сигналы тревоги", - сообщил Марцинкив.

Для получения уведомления о воздушной тревоге необходимо установить мобильное приложение "ТРИВОГА". Также уведомления о воздушной тревоге и ее отбое мэр Ивано-Франковска сообщает в соцсетях:

  • на официальной странице в Facebook;
  • в Telegram-канале;
  • в Viber;
  • в Instagram.

Ранее мы писали, что УЗ продлевает маршрут поезда №749/750 сообщением Ивано-Франковск - Киев в Запорожье из-за повышенного спроса жителей Никополя и Марганца для эвакуации в более безопасные регионы Украины.

Также сообщалось, что в Ивано-Франковской области правоохранители арестовали активы российских компаний. Сумма арестованного составляет более 200 млн гривен.

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Ивано-ФранковскПрикарпатьеИвано-Франковская областьвоздушная тревога