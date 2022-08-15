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В Ивано-Франковской области арестовали активы российских компаний на 200 млн гривен

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Ивано-Франковск, Понедельник 15 августа 2022 15:13
В Ивано-Франковской области арестовали активы российских компаний на 200 млн гривен Фото: в Ивано-Франковской области СБУ арестовала имущество российских компаний (t.me/SBUkr)
Автор: Наталья Юрченко

В Ивано-Франковской области правоохранители арестовали активы российских компаний. Сумма арестованного составляет более 200 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Компании специализируются на производстве картонной и бумажной продукции для промышленности. Конечным владельцем одного из предприятий является правительство России, остальные на 75% принадлежат агрессору, а на 25% - Украине.

Следователи установили, что РФ владеет компаниями через цепочку связанных между собой учреждений - два российских банка и одно ООО. После начала полномасштабной войны руководство начало переводить имущество на подконтрольную им компанию.

Суд арестовал корпоративные права на 14,8 млн гривен и производственный комплекс стоимостью почти 190 млн гривен. Активы уже передали в АРМА.

Досудебное расследование продолжается по трем статьям УК.

Фото: СБУ арестовала имущество российских компаний в Ивано-Франковской области (t.me/SBUkr)

Напомним, ранее в Черкасской области арестовали активы компаний, которые финансировали производство оружия в России.

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Арест имущества Ивано-Франковская область Служба безопасности Украины
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