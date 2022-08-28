На Прикарпатті вийшла з ладу система оповіщення: як дізнатися про тривогу

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Івано-Франківська Руслана Марцінківа.

"В даний час відсутня можливість централізованого включення сирен і гучномовців. Тому вони будуть включатися вручну, а на це потрібно більше часу. Тому не скрізь можна почути сигнали тривоги", - повідомив Марцінків.

Для отримання повідомлення про повітряну тривогу необхідно встановити мобільний додаток "ТРИВОГА". Також повідомлення про повітряну тривогу та її відбій мер Івано-Франківська повідомляє у соцмережах: