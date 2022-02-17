На Прикарпатье второй день горит цистерна с газом: людей эвакуировали из домов

"16 февраля в 14:22 в с. Креховичи, Калушского района, на автодороге "Стрый-Мамалыга", произошло возгорание автоцистерны со сжиженным газом (объемом 40 м куб.) на площади около 9 м кв", - говорится в сообщении.

Указано, что спасатели провели замеры концентрации опасных веществ в воздухе.

"Превышения предельно-допустимых концентраций опасных веществ в воздухе не обнаружено", - заявили в ведомстве.

Вместе с тем, спасатели эвакуировали из ближайших домов 5 человек. Жертв и пострадавших нет.

По состоянию на сегодняшнее утро (07:00). Продолжается ликвидация пожара цистерны газовоза, для ее охлаждения от ГСЧС привлечено 28 человек личного состава и 7 единиц техники.

Фото: на Прикарпатье второй день горит цистерна с газом (dsns.gov.ua)