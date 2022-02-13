В Луганской области взорвалось кафе. Более 10 пострадавших
Фото: в Станице Луганской взорвалось кафе (facebook.com/MNS.GOV.UA)
В поселке Станица Луганская (Луганская область) вчера вечером произошел сильный взрыв в кафе. В результате взрыва пострадали 12 человек, большинству из которых понадобилась госпитализация.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.
Взрыв с последующим горением прогремел в кафе "Мечта" около 18 часов вечера. В медицинские учреждения доставили 8 человек, еще четверо пострадавших после оказания помощи находятся на амбулаторном лечении.
По предварительным данным, в кафе взорвался газовый баллон. Спасатели около 22:00 ликвидировали пожар на площади 160 квадратных метров.
Напомним, ранее вблизи Ровно произошел взрыв в частном доме.