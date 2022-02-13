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В Луганской области взорвалось кафе. Более 10 пострадавших

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Станица Луганская, Воскресенье 13 февраля 2022 08:50
В Луганской области взорвалось кафе. Более 10 пострадавших Фото: в Станице Луганской взорвалось кафе (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Дмитрий Левицкий

В поселке Станица Луганская (Луганская область) вчера вечером произошел сильный взрыв в кафе. В результате взрыва пострадали 12 человек, большинству из которых понадобилась госпитализация.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

Взрыв с последующим горением прогремел в кафе "Мечта" около 18 часов вечера. В медицинские учреждения доставили 8 человек, еще четверо пострадавших после оказания помощи находятся на амбулаторном лечении.

По предварительным данным, в кафе взорвался газовый баллон. Спасатели около 22:00 ликвидировали пожар на площади 160 квадратных метров.

Напомним, ранее вблизи Ровно произошел взрыв в частном доме.

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Станица Луганская Луганск Взрыв ГСЧС
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