На Прикарпатті другий день горить цистерна з газом: людей евакуювали з будинків

"16 лютого о 14:22 у с. Креховичі, Калуського району, на автодорозі "Стрий-Мамалига", сталося загоряння автоцистерни зі скрапленим газом (об’ємом 40 м куб.) на площі близько 9 м кв", - йдеться в повідомленні.

Вказано, що рятувальники провели заміри концентрації небезпечних речовин у повітрі.

"Перевищення гранично-допустимих концентрацій небезпечних речовин у повітрі не виявлено", - заявили у відомстві.

Разом з тим, рятувальники евакуювали з найближчих будинків 5 осіб. Жертв та постраждалих немає.

Станом на сьогоднішній ранок (07:00). Продовжується ліквідація пожежі цистерни газовозу, для її охолодження від ДСНС залучено 28 чоловік особового складу та 7 одиниць техніки.

Фото: на Прикарпатті другий день горить цистерна з газом (dsns.gov.ua)