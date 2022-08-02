UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

На Прикарпатье сотрудники фонда торговали автомобилями для ВСУ

Фото: на Прикарпатье сотрудники фонда торговали автомобилями для ВСУ (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Руслан Гаращенко

В Ивано-Франковской области правоохранители разоблачили сотрудников благотварительной организации, которые продавали гумпомощь. В частности, фигуранты торговали автомобилями, предназначенными для ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Офиса генпрокурора.

По данным следствия, представители фонда ввозили на территорию Украины товарно-материальные ценности и транспортные средства под видом гуманитарной помощи. Однако использовали их не по назначению, а реализовывали с целью получения прибыли.

"В ходе расследования задокументированы факты продажи трех транспортных средств, ввезенных в Украину в качестве гуманитарной помощи, за 20000 долларов США", - рассказали в ОГП.

Во время обысков правоохранители обнаружили и изъяли 11 автомобилей, акты передачи-приемки безвозмездной гуманитарной помощи, а также иностранные регистрационные документы на указанные автомобили.

Напомним, на днях в Киеве задержали очередного дельца, который занимался продажей гуманитарной помощи, предоставленной для ВСУ. В частности, злоумышленник торговал военной амуницией.

Также ранее Служба безопасности Украины разоблачила мошенническую схему. Злоумышленники ввозили военный товар из-за границы под видом "гуманитарки".

Читайте РБК-Украина в Google News
Гуманитарная помощьПрикарпатьеЗадержание