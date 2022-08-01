В Киеве задержали "дельца", продававшего гумпомощь

На днях в Киеве задержали очередного дельца, который занимался продажей гуманитарной помощи, предоставленной для ВСУ. В частности, злоумышленник торговал военной амуницией.

"Очередной "бизнесмен" был задержан на днях в Киеве. У мужчины был доступ к гуманитарной помощи, предоставленной для ВСУ. Это военная амуниция, медицинские аптечки, спальники и т.д. И пошло все это не на фронт, а на рынок. Например, расценки: бронежилет 4-5 классов защиты – 680 долларов США, каска – 200 долларов США ", - рассказал он.

Полиция задержала злоумышленника при попытке продать около 40 единиц военной амуниции на сумму более 600 тысяч гривен. А во время обысков по месту жительства у него нашли еще 120 бронежилетов и касок, более 500 индивидуальных перевязочных пакетов и аптечек, а также много других жизненно необходимых для военных вещей.