На Прикарпатті співробітники фонду торгували автомобілями для ЗСУ

За даними слідства, представники фонду ввозили на територію України товарно-матеріальні цінності та транспортні засоби під виглядом гуманітарної допомоги. Однак використовували їх не за призначенням, а реалізовували з метою отримання прибутку.

"В ході розслідування задокументовані факти продажу трьох транспортних засобів, ввезених в Україну в якості гуманітарної допомоги, за 20000 доларів США", - розповіли в ОГП.

Під час обшуків правоохоронці виявили та вилучили 11 автомобілів, акти передачі-приймання безоплатної гуманітарної допомоги, а також іноземні реєстраційні документи на вказані автомобілі.