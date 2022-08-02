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На Прикарпатті співробітники фонду торгували автомобілями для ЗСУ

Фото: на Прикарпатті співробітники фонду торгували автомобілями для ЗСУ (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Руслан Гаращенко

На Івано-Франківщині правоохоронці викрили співробітників благодійної організації, які продавали гумдопомогу. Зокрема, фігуранти торгували автомобілями, призначеними для ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Офісу генпрокурора.

За даними слідства, представники фонду ввозили на територію України товарно-матеріальні цінності та транспортні засоби під виглядом гуманітарної допомоги. Однак використовували їх не за призначенням, а реалізовували з метою отримання прибутку.

"В ході розслідування задокументовані факти продажу трьох транспортних засобів, ввезених в Україну в якості гуманітарної допомоги, за 20000 доларів США", - розповіли в ОГП.

Під час обшуків правоохоронці виявили та вилучили 11 автомобілів, акти передачі-приймання безоплатної гуманітарної допомоги, а також іноземні реєстраційні документи на вказані автомобілі.

Нагадаємо, днями у Києві затримали чергового ділка, який займався продажем гуманітарної допомоги, наданої для ЗСУ. Зокрема, зловмисник торгував військовою амуніцією.

Також раніше Служба безпеки України викрила шахрайську схему. Зловмисники ввозили військовий товар з-за кордону під виглядом "гуманітарки".

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Гуманітарна допомогаПрикарпатьеЗадержание