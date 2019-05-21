На Прикарпатье два населенных пункта отключили от газа

На Прикарпаті в связи с подтоплениями, которые стали следствием сильных дождей, от газоснабжения отключены два населенных пункта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госслужбу по чрезвычайным ситуациям.

В целом без газа остаются около тысячи абонентов. Отмечается, что по состоянию на 8:00 во вторник 21 мая, ситуация стабилизировалась, интенсивность осадков значительно уменьшилось, уровень воды постепенно спадает.

Накануне, 20 мая, вечером в результате интенсивных дождей в Надвирнянском, Богородчанском районах и г. Калуш в 22 населенных пунктах было подтоплено около 3 тыс. 240 домохозяйств. Также частично повреждены два моста местного значения.

Напомним, в ночь с 20 на 21 мая из-за сильного ветра и грозы было обесточены 146 населенных пунктов в 5 областях: Львовской (83), Тернопольской (23), Ивано-Франковской (20), Черновицкой (12) и Житомирской (8).

Добавим сегодня в Украине ожидаются дожди, грозы и похолодание на западе Украины, а также в Винницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Одесской областях. Осадки прогнозируются также местами в Крыму.