На Прикарпатті два населених пункти відключили від газу

На Прикарпаті у зв'язку із підтопленнями, що стали наслідком сильних дощів, від газопостачання відключено два населених пункти. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Держслужбу з надзвичайних ситуацій.

Загалом без газопостачання залишаються близько тисячі абонентів. Зазначається, що станом на 8:00 у вівторок 21 травня, ситуація стабілізувалася, інтенсивність опадів значно зменшилась, рівень води поступово спадає.

Напередодні, 20 травня, ввечері внаслідок інтенсивних дощів у Надвірнянському, Богородчанському районах та м. Калуш у 22 населених пунктах було підтоплено близько 3 тис. 240 дворогосподарств. Також частково пошкоджено два мости місцевого значення.

Нагадаємо, у ніч з 20 на 21 травня через сильний вітер та грози було знеструмлено 146 населених пунктів у 5 областях: Львівській (83), Тернопільській (23), Івано-Франківській (20), Чернівецькій (12) та Житомирській (8).

Додамо сьогодні в Україні очікуються дощі, грози і похолодання на заході України, а також у Вінницькій, Житомирській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Одеській областях. Опади прогнозуються також місцями в Криму.