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Запад Украины завтра накроют грозовые дожди

Новости » Общество    20.05.2019 - 16:05
Запад Украины завтра накроют грозовые дожди
Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Почти во всех областях 21 мая ожидаются осадки

Погода в Украине завтра, 21 мая, будет облачная, местами ожидаются дожди и шквалы, температура до +26 градусов. Об этом сообщает "Укргидрометцентр"

По данным синоптиков, в западных и Житомирской областях облачно с прояснениями, ожидаются грозовые дожди, местами шквалы 15-20 м / с. На Закарпатье и Прикарпатье значительные дожди. Также осадки ожидаются в Карпатах. Температура ночью до 13, днем до 21.

На остальной территории переменная облачность; небольшой кратковременный дождь, местами гроза. В восточных и почти всех южных областях без осадков. Температура ночью до +16, на востоке страны местами до +10, днем до +26. Ветер юго-восточный, 7-12 м / с. 

Запад Украины завтра накроют грозовые дожди

Напомним, ранее синоптик Наталья Диденко сообщила, что в Украине завтра ожидается циклон Axel с атмосферными фронтами, которые принесут дожди, грозы и похолодание. В частности, дожди с грозами наиболее вероятны на западе Украины, а также в Винницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Одесской областях. Осадки прогнозируются также местами в Крыму.

Добавим, погода в Украине в понедельник, 20 мая, будет теплой и малооблачной, однако в западных областях страны ожидаются грозовые дожди, температура воздуха днем будет достигать +27

В Украину идут грозы и похолодание Сегодня на западе Украины ожидаются грозовые дожди
Новости Украины Гидрометцентр
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