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На Прикарпатье два населенных пункта отключили от газа

Новости » Происшествия    21.05.2019 - 10:40
На Прикарпатье два населенных пункта отключили от газа
Фото: подтопление (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Вследствие сильных дождей подтопило более 3 тысяч домохозяйств и смыло два моста

На Прикарпаті в связи с подтоплениями, которые стали следствием сильных дождей, от газоснабжения отключены два населенных пункта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госслужбу по чрезвычайным ситуациям.

В целом без газа остаются около тысячи абонентов. Отмечается, что по состоянию на 8:00 во вторник 21 мая, ситуация стабилизировалась, интенсивность осадков значительно уменьшилось, уровень воды постепенно спадает.

Накануне, 20 мая, вечером в результате интенсивных дождей в Надвирнянском, Богородчанском районах и г. Калуш в 22 населенных пунктах было подтоплено около 3 тыс. 240 домохозяйств. Также частично повреждены два моста местного значения.

 

Напомним, в ночь с 20 на 21 мая из-за сильного ветра и грозы было обесточены 146 населенных пунктов в 5 областях: Львовской (83), Тернопольской (23), Ивано-Франковской (20), Черновицкой (12) и Житомирской (8).

Добавим сегодня в Украине ожидаются дожди, грозы и похолодание на западе Украины, а также в Винницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Одесской областях. Осадки прогнозируются также местами в Крыму.

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