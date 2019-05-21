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На Прикарпатті два населених пункти відключили від газу

Новини » Надзвичайні події    21.05.2019 - 10:40
На Прикарпатті два населених пункти відключили від газу
Фото: підтоплення (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Внаслідок сильних дощів підтопило понад 3 тисячі домогосподарств та змило два мости

На Прикарпаті у зв'язку із підтопленнями, що стали наслідком сильних дощів, від газопостачання відключено два населених пункти. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Держслужбу з надзвичайних ситуацій.

Загалом без газопостачання залишаються близько тисячі абонентів. Зазначається, що станом на 8:00 у вівторок 21 травня, ситуація стабілізувалася, інтенсивність опадів значно зменшилась, рівень води поступово спадає.

Напередодні, 20 травня, ввечері внаслідок інтенсивних дощів у Надвірнянському, Богородчанському районах та м. Калуш у 22 населених пунктах було підтоплено близько 3 тис. 240 дворогосподарств. Також частково пошкоджено два мости місцевого значення.

 

Нагадаємо, у ніч з 20 на 21 травня через сильний вітер та грози було знеструмлено 146 населених пунктів у 5 областях: Львівській (83), Тернопільській (23), Івано-Франківській (20), Чернівецькій (12) та Житомирській (8).

Додамо сьогодні в Україні очікуються дощі, грози і похолодання на заході України, а також у Вінницькій, Житомирській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Одеській областях. Опади прогнозуються також місцями в Криму.

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