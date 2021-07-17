На Прикарпатье в летнем лагере отравились дети: начата проверка

На Прикарпатье произошло массовое отравление детей в летнем лагере. Семь несовершеннолетних в возрасте до 16 лет госпитализированы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на областное управление Госпродпотребслужбы .

Отмечается, что в инфекционное отделение центральной райбольницы Яремчи поступили 7 детей в возрасте до 16 лет, которые отдыхали в загородном заведении оздоровления и отдыха ООО "Делюкс-Кидс-Карпаты" в селе Татаров Надворнянского района.

В управлении сообщили, что начата проверка по факту отравления детей. Отобраны пробы готовых блюд и питьевой воды, а также проведены смывы на кишечную палочку и патфлору. О результатах исследования в ведомстве пообещали сообщить дополнительно.