На Прикарпатье в частной усадьбе отравились 12 несовершеннолетних, полиция открыла производство
На Прикарпатье произошло массовое отравление граждан в частной усадьбе вблизи Яремче. Там отравились 12 несовершеннолетних в возрасте 16-17 лет и один взрослый.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.
Все пострадавшие госпитализированы с диагнозом пищевая токсикоинфекция. Состояние пострадавших стабильное.
По данному факту следователями начато уголовное производство по ч. 1 ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее во Львовской области отравились 17 человек, из них шестеро - дети.
Кроме того, в Виннице в больницы с отравлением попали 17 человек после празднования выпускного.