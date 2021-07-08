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На Прикарпатье в частной усадьбе отравились 12 несовершеннолетних, полиция открыла производство

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Четверг 08 июля 2021 14:04
На Прикарпатье в частной усадьбе отравились 12 несовершеннолетних, полиция открыла производство Фото: на Прикарпатье 12 несовершеннолетних отравились в частной усадьбе (УНИАН)
Автор: РБК-Украина

На Прикарпатье произошло массовое отравление граждан в частной усадьбе вблизи Яремче. Там отравились 12 несовершеннолетних в возрасте 16-17 лет и один взрослый.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.

Все пострадавшие госпитализированы с диагнозом пищевая токсикоинфекция. Состояние пострадавших стабильное.

По данному факту следователями начато уголовное производство по ч. 1 ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее во Львовской области отравились 17 человек, из них шестеро - дети.

Кроме того, в Виннице в больницы с отравлением попали 17 человек после празднования выпускного.

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отравление Прикарпатье
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