Во Львовской области произошло массовое отравление людей в ресторане
Во Львовской области отравились 17 человек, из них шестеро - дети. Состояние больных средней тяжести.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook-страницу главы областного центра контроля и профилактики болезней Натальи Иванченко.
Во Львовскую областную инфекционную больницу забрали уже 17 человек с диагнозами "острая кишечная инфекция" и "пищевая токсикоинфекция".
Среди пострадавших - шестеро детей в возрасте 3, 5-8 и 17 лет.
Пациенты жалуются на повышение температуры до 39,2-39,8 градусов, многократную рвоту и понос, боли в животе. Их состояние медики оценивают как средней тяжести.
Пострадавшие питались в ресторане "Панский Кныш" в пгт Куликов, что недалеко от Львова. Всего в этот день на праздничном мероприятии ели 28 человек. Что именно стало причиной массового отравления, пока еще не известно.