ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Во Львовской области произошло массовое отравление людей в ресторане

Новина українською →
Львов, Среда 07 июля 2021 15:22
Во Львовской области произошло массовое отравление людей в ресторане Фото: во Львовской области массово отравились люди (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Во Львовской области отравились 17 человек, из них шестеро - дети. Состояние больных средней тяжести.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook-страницу главы областного центра контроля и профилактики болезней Натальи Иванченко.

Во Львовскую областную инфекционную больницу забрали уже 17 человек с диагнозами "острая кишечная инфекция" и "пищевая токсикоинфекция".

Среди пострадавших - шестеро детей в возрасте 3, 5-8 и 17 лет.

Пациенты жалуются на повышение температуры до 39,2-39,8 градусов, многократную рвоту и понос, боли в животе. Их состояние медики оценивают как средней тяжести.

Пострадавшие питались в ресторане "Панский Кныш" в пгт Куликов, что недалеко от Львова. Всего в этот день на праздничном мероприятии ели 28 человек. Что именно стало причиной массового отравления, пока еще не известно.

Напомним, в больницы Винницы после празднования выпускного с отравлением попали 17 человек.

Читайте РБК-Украина в Google News
отравление
NEWS
Стрельба в Киеве: все подробности
Стрельба в Киеве: все подробности
DAILY
Жаркая пора. Что происходит с делами о резонансных терактах в Украине
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Жаркая пора. Что происходит с делами о резонансных терактах в Украине