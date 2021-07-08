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На Прикарпатті в приватній садибі отруїлися 12 неповнолітніх, поліція відкрила провадження

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Четвер 08 липня 2021 14:04
На Прикарпатті в приватній садибі отруїлися 12 неповнолітніх, поліція відкрила провадження Фото: на Прикарпатті 12 неповнолітніх отруїлися в приватній садибі (УНІАН)
Автор: РБК-Україна

На Прикарпатті сталося масове отруєння громадян у приватній садибі поблизу Яремче. Там отруїлися 12 неповнолітніх, віком 16-17 років й один дорослий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції.

Всі постраждалі госпіталізовані з діагнозом харчова токсикоінфекція. Стан постраждалих стабільний.

За цим фактом слідчими розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України.

Встановлюються всі обставини події.

Раніше у Львівській області отруїлись 17 людей, з них шестеро - діти.

Крім того, у Вінниці до лікарень із отруєнням потрапили 17 людей після святкування випускного.

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отруєння Прикарпатье
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