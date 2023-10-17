Приховував майно дружини на десятки мільйонів гривень. Чиновнику ДСНС повідомили про підозру

За інформацією ДБР, за 2020 рік чиновник не задекларував, що його дружина володіє:

4 квартирами;

4 нежитловими приміщеннями;

4 паркомісцями;

житловим будинком;

земельною ділянкою.

Правоохоронці наголошують, що інформація, яка була вказана у декларації чиновника, відрізнялася від правдивої на 11,9 млнгривень.

Також у декларації за 2021 рік чиновник не задекларував ще одну квартиру, уточнюють у ГБР. На цей раз відомості відрізнялися від правдивих на 12,7 млн гривень.

Е-декларування

Нагадаємо, нещодавно депутати Верховної ради вирішили повернути електронне декларування для чиновників. Воно було скасовано одразу після початку повномасштабного вторгнення росіян.

Декларації мають стати доступними для українців - реєстри хочуть відкрити вже до кінця січня 2024 року.