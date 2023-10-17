Приховував майно дружини на десятки мільйонів гривень. Чиновнику ДСНС повідомили про підозру

Правоохоронці повідомили про підозру високопосадовця Державної служби з надзвичайних ситуацій. Він не задекларував дороге майно дружини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.
За інформацією ДБР, за 2020 рік чиновник не задекларував, що його дружина володіє:
Правоохоронці наголошують, що інформація, яка була вказана у декларації чиновника, відрізнялася від правдивої на 11,9 млнгривень.
Також у декларації за 2021 рік чиновник не задекларував ще одну квартиру, уточнюють у ГБР. На цей раз відомості відрізнялися від правдивих на 12,7 млн гривень.
Нагадаємо, нещодавно депутати Верховної ради вирішили повернути електронне декларування для чиновників. Воно було скасовано одразу після початку повномасштабного вторгнення росіян.
Декларації мають стати доступними для українців - реєстри хочуть відкрити вже до кінця січня 2024 року.
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