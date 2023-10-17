Скрывал имущество жены на десятки млн гривен. Чиновнику ГСЧС сообщили о подозрении

По информации ГБР, за 2020 год чиновник не задекларировал, что его жена владеет:

4 квартирами;

4 нежилыми помещениями;

4 паркоместами;

жилым домом;

земельным участком.

Правоохранители подчеркивают, что информация, которая была указана в декларации чиновника, отличалась от правдивой на 11,9 млн гривен.

Также в декларации за 2021 год чиновник не задекларировал еще одну квартиру, уточняют в ГБР. В этот раз сведения отличались от правдивых на 12,7 млн гривен.

Е-декларирование

Напомним, недавно депутаты Верховной рады решили вернуть электронное декларирование для чиновников. Оно было отменено сразу после начала полномасштабного вторжения россиян.

Декларации должны стать доступными для украинцев - реестры хотят открыть уже до конца января 2024 года.