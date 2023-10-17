Скрывал имущество жены на десятки млн гривен. Чиновнику ГСЧС сообщили о подозрении

Правоохранители сообщили о подозрении высокопоставленному чиновнику Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Он не задекларировал дорогостоящее имущество жены.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.
По информации ГБР, за 2020 год чиновник не задекларировал, что его жена владеет:
Правоохранители подчеркивают, что информация, которая была указана в декларации чиновника, отличалась от правдивой на 11,9 млн гривен.
Также в декларации за 2021 год чиновник не задекларировал еще одну квартиру, уточняют в ГБР. В этот раз сведения отличались от правдивых на 12,7 млн гривен.
Напомним, недавно депутаты Верховной рады решили вернуть электронное декларирование для чиновников. Оно было отменено сразу после начала полномасштабного вторжения россиян.
Декларации должны стать доступными для украинцев - реестры хотят открыть уже до конца января 2024 года.
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